Мостовой сравнил Семака и Романцева

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака в сравнении с экс-главным тренером красно-белых Олегом Романцевым.

– В последнее время активно сравнивают Олега Романцева и Сергея Семака по их достижениям и успехам. Сравнимые ли это фигуры для российского футбола?

– Мне, честно говоря, не нравятся все эти сравнения. Особенно, в пределах нашего чемпионата. Как сейчас идeт тема с рекордом Дзюбы. И его начинают сравнивать с Кержаковым. Артeм же за границей не играл, а ведь там совсем другой уровень. Поэтому крайне тяжело сравнивать Артeма с Александром или ещe с кем-то.

Поэтому лучше не сравнивать: кто-то считает так, а кто-то иначе. Но Дзюба всe равно молодец, что забил столько голов. Он нападающий и должен забиванием мячей и заниматься, с чем он хорошо справился. По сути та же история с Романцевым и Семаком. Очень трудно их сравнивать.

– Некоторые делают акцент на том, что Романцев развивал своих футболистов, а Семаку привозят уже готовых игроков, согласны с этим?

– Вот я тоже к этому хотел подойти. Как тогда тут сравнивать их? Олег Иванович же ещe Советский Союз застал, и я под его руководством чемпионом стал. А чемпионат Советского Союза – это на всякий случай 15 стран. А у Семака сейчас другое.

Вот Семак в «Уфе» работал, что же он с ними чемпионами не стал? Как мне про Абаскаля этого, постороннего для футбола человека, говорят постоянно. Раз он приехал в Россию учиться тренировать, то пускай едет в Уфу или Нижний Новгород, там и станет чемпионом.

Если возвращаться к нашей теме, то повторюсь, тяжело сравнивать Семака и Романцева. Решают же во многом футболисты. Понятно, что сравнения всe равно будут. Но нам, людям, которые всю жизнь прожили в футболе, тяжело так сравнивать.