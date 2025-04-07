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Мостовой сравнил Семака и Романцева

Сегодня, 14:15
5

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака в сравнении с экс-главным тренером красно-белых Олегом Романцевым.

– В последнее время активно сравнивают Олега Романцева и Сергея Семака по их достижениям и успехам. Сравнимые ли это фигуры для российского футбола?

– Мне, честно говоря, не нравятся все эти сравнения. Особенно, в пределах нашего чемпионата. Как сейчас идeт тема с рекордом Дзюбы. И его начинают сравнивать с Кержаковым. Артeм же за границей не играл, а ведь там совсем другой уровень. Поэтому крайне тяжело сравнивать Артeма с Александром или ещe с кем-то.

Поэтому лучше не сравнивать: кто-то считает так, а кто-то иначе. Но Дзюба всe равно молодец, что забил столько голов. Он нападающий и должен забиванием мячей и заниматься, с чем он хорошо справился. По сути та же история с Романцевым и Семаком. Очень трудно их сравнивать.

– Некоторые делают акцент на том, что Романцев развивал своих футболистов, а Семаку привозят уже готовых игроков, согласны с этим?

– Вот я тоже к этому хотел подойти. Как тогда тут сравнивать их? Олег Иванович же ещe Советский Союз застал, и я под его руководством чемпионом стал. А чемпионат Советского Союза – это на всякий случай 15 стран. А у Семака сейчас другое.

Вот Семак в «Уфе» работал, что же он с ними чемпионами не стал? Как мне про Абаскаля этого, постороннего для футбола человека, говорят постоянно. Раз он приехал в Россию учиться тренировать, то пускай едет в Уфу или Нижний Новгород, там и станет чемпионом.

Если возвращаться к нашей теме, то повторюсь, тяжело сравнивать Семака и Романцева. Решают же во многом футболисты. Понятно, что сравнения всe равно будут. Но нам, людям, которые всю жизнь прожили в футболе, тяжело так сравнивать.

  • Сергей Семак стал главным тренером «Зенита» в мае 2018 года. Под руководством 49-летнего специалиста петербуржцы шесть раз подряд становились чемпионами России, а также завоевали два Кубка и пять Суперкубков России.
  • Олег Романцев возглавлял «Спартак» с 1989-го по 1995-й и с 1997-го по 2003-й год. Под его руководством красно-белые восемь раз выиграли чемпионат России, стали трeхкратными обладателями Кубка страны, а также по разу победили в чемпионате и Кубке СССР.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Романцев Олег Семак Сергей Мостовой Александр
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Комментарии (5)
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Красногвардейчик
1744026081
Начнём с вопроса: Какой из Семака тренер? Обыкновенное тело, которое попало в счастливую струю богатого хозяина. Состав у Зенита лучший в лиге, денег куры не клюют, главная задача вегана, не злить обезьян в команде. У Романцева принципе тоже в своё время с финансами было всё в порядке, но он растил и играл отечественными игроками.И в Европе не позорился. Тут многие тоже пытаются сравнить рекорды Овечкина и Дзюбы....так это же такой же бред, где Дрочер эти голы халявные забил, и где Саша
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власик
1744027042
как можно сравнить вилы с трактором. Семак-НОЛЬ! Он обладает величайшей способностью загубить игрока. Примеры- глушенков вендел педро сергеев клаудиньо и т.д.
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momwig_
1744028589
Опять ложь. Ну зачем врать-то постоянно? Вот тут - зачем? Для кликбейта совершенно одинаково - "Мостовой сравнил Семака и Романцева" и "Мостовой отказался сравнивать...", но второе будет правдой при всем моем негативе к Мостовому и - к его чести. Что за патология-то?!
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DOCTOR PENALTY
1744031634
Искусственным, фуфловым рекордом дзюбы унизили Сашу Кержакова, теперь ОИРа сельдереем пытаются унизить. ((( Остановитесь, придурки! """"
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АЛЕКС 58
1744032699
Ещё и язык как то поворачивается у журналистов сравнивая бездарность с заслуженным тренером.
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