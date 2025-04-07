Пономарев оценил удаление Сутормина

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о матче 23-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» (0:3).

«В первом тайме были обоюдные атаки. А потом у «Ростова» игрока удалили, и они морально сломались. Но удаление было справедливым: если идeшь в подкат, то иди в подкат в мяч, а не в игрока. Так что я приветствую решение судьи в этом эпизоде.

«Спартак» же выглядел хорошо. Очень быструю игру показали, умненькую, очень техничную. Мне понравился футбол в их исполнении, – сказал Пономарев.