Пономарев оценил удаление Сутормина

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о матче 23-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» (0:3).
«В первом тайме были обоюдные атаки. А потом у «Ростова» игрока удалили, и они морально сломались. Но удаление было справедливым: если идeшь в подкат, то иди в подкат в мяч, а не в игрока. Так что я приветствую решение судьи в этом эпизоде.
«Спартак» же выглядел хорошо. Очень быструю игру показали, умненькую, очень техничную. Мне понравился футбол в их исполнении, – сказал Пономарев.
- Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин был удален с поля в конце первого тайма за нарушение на хавбеке «Спартака» Маркиньосе.
- Голы у «Спартака» забили Наиль Умяров (65-я минута), Кристофер Мартинс (68-я) и Эсекьель Барко (88-я).
Источник: «Матч ТВ»