Появилась информация о состоянии Нгамале после столкновения с Глебовым

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о состоянии вингера команды Муми Нгамале. На 82-й минуте игра 23-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3) он получил удар по ноге от вингера красно-синих Кирилла Глебова.

«У Муми был удар, ушиб надкостницы большой берцовой кости. Сейчас сделали необходимые процедуры, посмотрим, какое состояние будет завтра [7 апреля]. Главное – предотвратить развитие отека надкостницы. Переломов и каких‑то [серьезных] повреждений там нет. Сильный ушиб. Муми доиграл, молодец», – сказал Родионов.