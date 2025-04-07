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  • Карасев отказался от приглашения ВАР по эпизоду между Глебовым и Нгамале в матче ЦСКА – «Динамо»

Карасев отказался от приглашения ВАР по эпизоду между Глебовым и Нгамале в матче ЦСКА – «Динамо»

Сегодня, 12:28
5

Стало известно, как действовал главный судья матча 23-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо» (3:1) Сергей Карасев во время спорного эпизода в концовке игры. Вингер красно-синих Кирилл Глебов сбил в подкате футболиста бело-голубых Муми Нгамале.

«[Видеоассистент рефери Алексей] Сухой готовился пригласить арбитра в поле к монитору, чтобы изучить фол на Нгамале, который тянул на красную карточку. Однако Карасев дал понять резервному арбитру Егорову, что видел эпизод и уверен в своем решении, поэтому никуда не пойдет», – написал журналист Иван Карпов.

  • Нгамале вышел на замену на 82-й минуте.
  • Глебов появился на поле на 66-й, а на 77-й отдал голевой пас.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Нгамале Муми Глебов Кирилл Карасев Сергей
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Комментарии (5)
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Пётр-Лаврухин-google
1744019591
Ну про это чудо со свистком в шортиках уже всё сказали судьи ветераны.Если в двух словах,то это конкретный ган.д.о.н,возомнивший себя богом российского судейство корпуса. Пора бы приземлиться этого лысого чмушника
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kvm
1744019628
Д - клоуны, дельфин отдыхает
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Чермындыр
1744019694
Даже если предположить, что это "оранжевая", то через секунду еще удар другому игроку соперника по ногам. Откровенный про.е.б Карася
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k611
1744019812
Странное решение...
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FWSPM
1744025203
так так а вот тут уже возникают вопросы
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