Стало известно, как действовал главный судья матча 23-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо» (3:1) Сергей Карасев во время спорного эпизода в концовке игры. Вингер красно-синих Кирилл Глебов сбил в подкате футболиста бело-голубых Муми Нгамале.

«[Видеоассистент рефери Алексей] Сухой готовился пригласить арбитра в поле к монитору, чтобы изучить фол на Нгамале, который тянул на красную карточку. Однако Карасев дал понять резервному арбитру Егорову, что видел эпизод и уверен в своем решении, поэтому никуда не пойдет», – написал журналист Иван Карпов.