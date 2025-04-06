Стали известны стартовые составы на матч 23 тура РПЛ в котором сыграют ЦСКА и «Динамо». Игра состоится 6 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Пьянич, Койта, Мусаев.

Главный тренер: Марко Николич

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Кутицкий, Бальбуэна, Касерес, Чавес, Глебов, Карраскаль, Фомин, Бителло, Гладышев.

Главный тренер: Марцел Личка

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