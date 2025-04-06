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  • Станкович объяснил отсутствие Угальде в старте «Спартака» на матч с «Ростовом»

Станкович объяснил отсутствие Угальде в старте «Спартака» на матч с «Ростовом»

Сегодня, 17:38
17

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, почему Манфред Угальде не играет с «Ростовом» с первых минут.

  • Команды встречаются в 23-м туре РПЛ в Ростове-на-Дону.
  • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Угальде – лучший бомбардир текущего чемпионата с 16 голами.

«Я прекрасно понимал, что это будет интересовать всех, но меня больше интересует результат, которого мы должны добиться. Команда находится в хорошем состоянии.

Выбор, который мы сделали, основан на том, чтобы добиться нужного нам результата и вернуться с ним домой», – заявил Станкович.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Угальде Манфред Станкович Деян
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Комментарии (17)
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Январь 59
1743950784
Видимо в спартаковском коллективе не всё на самом деле обстоит нормально. Видимо у Станковича и Угальде отношения весьма натянутые.
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k611
1743953884
Просто после зимней паузы нападающий играет не так эффективно...
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FWSPM
1743954038
Играет тот кто лучше готов состав определяет главный тренер.
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alefreddy
1743955282
ротация прерогатива тренера
Ответить
Каратель помойников
1743955673
Да ладно Деян,скажи честно,спецом оставил в запасе,чтобы срач твшные АнаЛитики мозгом пердели сильнее)
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VVM1964
1743955960
Сейчас нет однозначного выбора центрального нападающего - Угальде потерял результативность, а Гарсия тоже не забивает ... - Ждемс !...
Ответить
FCSpartakM
1743956430
Хней страдает, доиграй с Угальде чемп, а потом устраивай эксперименты.
Ответить
ivany4
1743958893
Странно, что такие вещи нужно объяснять якобы спецам со срач тв.)) Станковичу нужен игрок который цепляется за мячи при забросах. Что Гарсия и делал, потому как крепко стоит на ногах и играет корпусом. Угальде хорош в забегах и подыгрышах. Думаю, что как только, и он и Маркиньос, забьют, то все встанет на свои места.
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