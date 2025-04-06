Станкович объяснил отсутствие Угальде в старте «Спартака» на матч с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, почему Манфред Угальде не играет с «Ростовом» с первых минут.

Команды встречаются в 23-м туре РПЛ в Ростове-на-Дону.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Угальде – лучший бомбардир текущего чемпионата с 16 голами.

«Я прекрасно понимал, что это будет интересовать всех, но меня больше интересует результат, которого мы должны добиться. Команда находится в хорошем состоянии.

Выбор, который мы сделали, основан на том, чтобы добиться нужного нам результата и вернуться с ним домой», – заявил Станкович.