Вратарь «Акрона» – после поражения от «Краснодара»: «Хочу, чтобы они стали чемпионами»

Сергей Волков, вратарь «Акрона», прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

– Учитывая, что в команде было много заболевших, неплохой результат?

– Не могу согласиться. Мы хорошие спортсмены, всегда хотим выигрывать. Для нас это плохой результат.

– Вы несколько раз спасли команду. Как оцените свою игру?

– Мы проиграли 0:1. Мы – команда, не надо никого выделять. Проиграли сегодня все вместе.

– «Краснодар» по такой игре достоин чемпионства?

– Игру пусть разбирает тренерский штаб, но мне бы хотелось, чтобы они стали чемпионами, пора уже.