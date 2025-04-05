Вратарь «Акрона» – после поражения от «Краснодара»: «Хочу, чтобы они стали чемпионами»

Сергей Волков, вратарь «Акрона», прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).
– Учитывая, что в команде было много заболевших, неплохой результат?
– Не могу согласиться. Мы хорошие спортсмены, всегда хотим выигрывать. Для нас это плохой результат.
– Вы несколько раз спасли команду. Как оцените свою игру?
– Мы проиграли 0:1. Мы – команда, не надо никого выделять. Проиграли сегодня все вместе.
– «Краснодар» по такой игре достоин чемпионства?
– Игру пусть разбирает тренерский штаб, но мне бы хотелось, чтобы они стали чемпионами, пора уже.
- «Краснодар» лидирует с 5-очковым отрывом.
- Следующий соперник – «Зенит».
- «Акрон» идет в РПЛ 9-м.
Источник: «Матч ТВ»