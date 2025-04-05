Семак объяснил потерю очков в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии по итогам гостевого матча 23-го тура РПЛ против «Локомотива».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 на «РЖД Арене».

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» рискует отстать от лидирующего «Краснодара» на 5 очков.

– К сожалению, не получилось победить. По игре не хватало качества в завершающей фазе. Было немного моментов.

Была ошибка, которая повлияла на ход матча и на результат. Хорошо, что отыгрались и проявили характер. Но хотелось другого результата.

– Вы еще в поиске оптимального состава?

– В прошлом туре были игроки, которые вышли на замену и хорошо проявили себя, так было и сегодня.

Конечно, мы пробуем. С уходом Клаудиньо центральная зона просела на каком‑то этапе.