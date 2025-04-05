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Семак объяснил потерю очков в матче с «Локомотивом»

Вчера, 20:05
26

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии по итогам гостевого матча 23-го тура РПЛ против «Локомотива».

  • Команды сыграли вничью со счетом 1:1 на «РЖД Арене».
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Зенит» рискует отстать от лидирующего «Краснодара» на 5 очков.

– К сожалению, не получилось победить. По игре не хватало качества в завершающей фазе. Было немного моментов.

Была ошибка, которая повлияла на ход матча и на результат. Хорошо, что отыгрались и проявили характер. Но хотелось другого результата.

– Вы еще в поиске оптимального состава?

– В прошлом туре были игроки, которые вышли на замену и хорошо проявили себя, так было и сегодня.

Конечно, мы пробуем. С уходом Клаудиньо центральная зона просела на каком‑то этапе.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Семак Сергей
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Комментарии (26)
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FCSpartakM
1743873811
Не пойму, почему прямо сейчас зенит не увольняет физрука. Любая смена тренера- это эмоциональная разрядка.
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FWSPM
1743873851
Физрук ты зачем Сашку на лавке маринуешь? Пацан просто выходит и решает
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FWSPM
1743875354
С уходом кламудиньо центральная зона у него просела...что же будет после ухода вендела?
Ответить
WE ARE FOR PETER
1743876386
Это ты просел Семак и совести нет самому уйти
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1743877071
Пора на отдых Серёжа
Ответить
Серый212918
1743877913
Неправедные деньги, никогда не приносят счастья. Дай такие-же финансовые возможности конкурентам, где бы сейчас был Зенит?
Ответить
vvv123
1743878565
А может и хорошо, что не победили. Не будут чемпионами, скинут этого тупого тренеришку вместе с вороватым руководством клуба!
Ответить
Taps
1743878964
Смирись либераст. Только 3-е место выковыряешь.
Ответить
vvv123
1743880399
А красиво Глушенков по ленточке прошел и гол организовал!
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BuenosArgentina
1743882221
Надеюсь решение уже принято, катастрофа , просто а мы до сих пор вынуждены это читать
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