Семак объяснил потерю очков в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии по итогам гостевого матча 23-го тура РПЛ против «Локомотива».
- Команды сыграли вничью со счетом 1:1 на «РЖД Арене».
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Зенит» рискует отстать от лидирующего «Краснодара» на 5 очков.
– К сожалению, не получилось победить. По игре не хватало качества в завершающей фазе. Было немного моментов.
Была ошибка, которая повлияла на ход матча и на результат. Хорошо, что отыгрались и проявили характер. Но хотелось другого результата.
– Вы еще в поиске оптимального состава?
– В прошлом туре были игроки, которые вышли на замену и хорошо проявили себя, так было и сегодня.
Конечно, мы пробуем. С уходом Клаудиньо центральная зона просела на каком‑то этапе.
Источник: «Матч ТВ»