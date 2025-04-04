В субботу, 5 апреля, в 18:00 «Нефтехимик» примет «Чайку Песчанокопское» в матче 27-го тура Первой лиги. Оба клуба находятся в нижней половине таблицы, но пока держатся на безопасном расстоянии от зоны вылета.

Команда из Нижнекамска идет на 13-м месте с 30 очками. В 26 турах одержано 7 побед, 9 ничьих и 10 поражений. Разница мячей – 24:27.

Форма нестабильная: за три последних тура только 1 очко (1:1 с «Шинником»), поражения от «Енисея» (0:2) и «Торпедо» (0:1). В атаке проблемы – команда не забивала в двух из трех последних матчей.

«Чайка Песчанокопское»

Клуб находится на 12-й позиции, также имея 30 очков, но с худшей разницей мячей – 26:33.

Команда провела три неудачных матча подряд: разгром от «Балтики» (0:4), поражение от «Черноморца» (0:2) и нулевая ничья с «Арсеналом». В атаке кризис – в последних пяти матчах только один гол.

Прогноз и ставка

Матч обещает быть равным, но с небольшим количеством голов. Оба клуба испытывают проблемы в атаке. «Нефтехимик» дома играет осторожно, а «Чайка» на выезде часто заканчивает матчи без голов.

В предстоящей встрече поставим на победу хозяев и тотал меньше 2.5 за 3.39.

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