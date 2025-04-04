В субботу, 5 апреля, в 16:00 «Тюмень» принимает «Уфу» в рамках 27-го тура Первой лиги. Обе команды находятся в зоне вылета и остро нуждаются в очках.

«Тюмень»

Клуб занимает последнее место в турнирной таблице с 19 очками. В 26 матчах команда одержала 5 побед, 4 раза сыграла вничью и проиграла 17 встреч. Забито 20 мячей, пропущено 39.

В последних турах «Тюмень» неожиданно обыграла «КАМАЗ» (3:2), но уступила «Балтике» (0:1) и «СКА-Хабаровску» (0:1). Команда слабо действует в атаке, но иногда способна удивить в домашних матчах.

Гости идут на 16-й строчке с 22 очками. У команды 5 побед, 7 ничьих и 14 поражений. Разница мячей – 23:40.

В трех последних матчах – три поражения: от «Балтики» (0:6), «Енисея» (0:1) и «КАМАЗа» (0:1). «Уфа» не забивает уже три тура подряд, а в гостях испытывает серьезные проблемы с набором очков.

Прогноз и ставка

Обе команды борются за выживание, но находятся в плохой форме. «Тюмень» дома играет чуть увереннее, а «Уфа» не забивала уже три матча. В предстоящей встрече поставим на ТМ 2.5 за 1.45.

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