В субботу, 5 апреля, в 15:00 «Алания» принимает «Шинник» на своем поле в рамках 27-го тура Первой лиги. Обе команды находятся в нижней части таблицы и борются за выживание. Хозяева идут на 15-м месте, гости – четырнадцатые.

Клуб из Владикавказа замыкает список аутсайдеров, набрав всего 23 очка за 26 туров. У команды только 5 побед при 13 поражениях, разница мячей – 15:31. «Алания» проиграла 2 из 3 последних матчей, но в прошлом туре сумела взять очко в домашней игре с «Черноморцем» (1:1).

Проблемы в атаке сохраняются – только 15 голов за весь сезон, меньше забила только «Сокол».

Клуб из Ярославля имеет 29 очков и находится чуть выше – на 14-й строчке. «Шинник» выиграл 6 матчей, сыграл 11 раз вничью и потерпел 9 поражений. Команда забила всего 17 мячей, пропустила 24.

В последних турах выступает неплохо: ничья с «Нефтехимиком» (1:1), победа над «КАМАЗом» (1:0) и неожиданная виктория в Сочи (2:1). «Шинник» делает ставку на игру от обороны, часто удерживает минимальное преимущество.

Прогноз и ставка

«Алания» остро нуждается в очках, но испытывает сложности в атаке. «Шинник» в выездных играх действует прагматично и результативностью не отличается.

Предположим, что в предстоящей встрече будет забито меньше 2 голов. Наш прогноз – ТМ 2.0 за 1.73.

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