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  • «Урал» – «КАМАЗ»: прогноз на матч 27-го тура Первой лиги, 5 апреля 2025 года

«Урал» – «КАМАЗ»: прогноз на матч 27-го тура Первой лиги, 5 апреля 2025 года

Вчера, 22:18

В субботу, 5 апреля, в 14:00 «Урал» принимает «КАМАЗ» в рамках 27-го тура Первой лиги. Обе команды выступают нестабильно, но находятся в разных частях таблицы: «Урал» борется за зону стыков, «КАМАЗ» – за середину.

«Урал»

Екатеринбуржцы под руководством Олега Шатова занимаю пятое место в турнирной таблице и имеют в своем активе 43 очка. Команда забила 33 гола и пропустила 23 мяча, одержала 11 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

В последних трех играх «Урал» «скатал» две нулевые ничьи с «Соколом» и «Арсеналом», а также обыграл «Черноморец» – 2:1.

Команда играет аккуратно, часто делает ставку на контроль и защиту.

«КАМАЗ»

Команда из Набережных Челнов идет на 11 месте с 31 баллом. Команда одержала 9 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 13 поражений.

В последних трех играх «КАМАЗ» обыграли «Уфу» – 1:0, уступили «Тюмени» – 2:3 и «Шиннику» – 0:1.

Оборона нестабильна. В атаке действуют слабо: в 4 из 5 последних матчей забили не более одного мяча.

Прогноз и ставка

Обе команды играют осторожно. «Урал» лучше организован в защите, но в атаке не впечатляет. «КАМАЗ» уступает по классу, особенно в выездных встречах. Прогноз – низовой матч с минимальным количеством голов.

Наш выбор – ТМ 2.5 за 1.51, обе команды не блещут в атаке, а «Урал» уже два тура подряд играет 0:0.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига КАМАЗ Урал
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