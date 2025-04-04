Газзаев отреагировал на слова Инфантино о возвращении России

Валерий Газзаев оценил вчерашнее высказывание Джанни Инфантино на конгрессе УЕФА в Белграде.

Президент ФИФА заявил: «Надеюсь, что скоро мы сможем перелистнуть страницу и вернуть Россию в футбольный мир, это будет означать, что все разрешилось».

«Инфантино – президент ФИФА, думаю, его заявление говорит о достаточно серьезном уровне. И президент Российского футбольного союза Александр Дюков встречался, и ведутся переговоры о возвращении наших клубов на международную арену.

И это очень важно. Поэтому слова Инфантино – это заявление о ближайшем будущем. То, что уже идут такие разговоры и обрабатывается вопрос на уровне ФИФА и УЕФА, думаю, это политический вопрос.

И надеюсь, что по завершении СВО примут обратно наши клубы на международную арену», – сказал Газзаев.