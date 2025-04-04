Де Брюйне прокомментировал решение покинуть «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал о скором уходе из клуба.
33-летний бельгиец покинет команду по окончании сезона-2024/25, когда истечет его контракт.
«Нравится нам это или нет, но приходит время прощаться. Мы с Мишель и нашими детьми безмерно благодарны за то, что значит для нашей семьи это место.
Манчестер навсегда останется в паспортах наших детей и, что еще важнее, в каждом из наших сердец. Это всегда будет наш дом.
Мы не можем в достаточной мере отблагодарить город, клуб, персонал, партнеров по команде, друзей и семью за это 10-летнее путешествие.
Каждая история когда-нибудь заканчивается, но это определенно была лучшая глава. Давайте насладимся этими последними моментами вместе. С любовью, КДБ», – написал футболист в соцсетях.
- Де Брюйне выступает за «Сити» с 2015 года.
- Его статистика: 413 матчей, 106 голов, 174 ассиста.
- Кевин выиграл с командой 18 трофеев.