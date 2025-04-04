Дзюба раскритиковал Аршавина за старое высказывание

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о словах нападающего сборной России Андрея Аршавина после Евро-2012.

«В сборной он до конца не прожал, кроме Евро-2008. Было много эпизодов, где он мог что-то там, со Словенией или еще где-то... «Ваши ожидания – ваши проблемы», где сначала его все обосрали, а потом: «Ой, а что, не так?»

По мне, все равно, ну хоть убейте меня: он имеет право это сказать, особенно в том контексте, где его провоцировали, это некрасиво. Но игрок его уровня, игрок, который олицетворение на тот момент сборной, олицетворение футбола – не имеет права такое говорить, в моем понимании.

Ты – олицетворение всего. «Ваши ожидания»... Наши ожидания – это наши ожидания. Ты сделай все возможное и невозможное. Я не видел того, чтобы он прямо усирался, убивался там. Уж такие люди, как он, должны Грецию обыгрывать в любом состоянии», – сказал Дзюба.