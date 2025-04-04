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Дзюба раскритиковал Аршавина за старое высказывание

Сегодня, 13:08
10

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о словах нападающего сборной России Андрея Аршавина после Евро-2012.

«В сборной он до конца не прожал, кроме Евро-2008. Было много эпизодов, где он мог что-то там, со Словенией или еще где-то... «Ваши ожидания – ваши проблемы», где сначала его все обосрали, а потом: «Ой, а что, не так?»

По мне, все равно, ну хоть убейте меня: он имеет право это сказать, особенно в том контексте, где его провоцировали, это некрасиво. Но игрок его уровня, игрок, который олицетворение на тот момент сборной, олицетворение футбола – не имеет права такое говорить, в моем понимании.

Ты – олицетворение всего. «Ваши ожидания»... Наши ожидания – это наши ожидания. Ты сделай все возможное и невозможное. Я не видел того, чтобы он прямо усирался, убивался там. Уж такие люди, как он, должны Грецию обыгрывать в любом состоянии», – сказал Дзюба.

  • Сборная России не вышла из группы на Евро-2012 после поражения в матче с Грецией (0:1).
  • Аршавин в разговоре с болельщиками, среди которых был депутат, заявил: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – ваши проблемы».

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Источник: YouTube-канал adam zubayraev
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Аршавин Андрей
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Комментарии (10)
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СильныйМозг
1743761902
Дзюба, сегодня что-то много говорит о говне, видимо у него понос.
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Plyash
1743761908
Молчал бы уж лучше,колода деревянная с искусственными рекордами...Застрелись,чудовище. Тебе до Аршавина,как до Марса.
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Project Бабангида
1743762456
у молодняка по просмотрам есть два популярных видео на эту тему. как с мячом всех дрючит Андрей. и как громко стонет Артём. так вы и войдёте в историю
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fakeid
1743762594
правильно кто-то с утра писал здесь - отберите у дзюбы микрофон. после этого ещё новостей 5 появилось. день дзюбы на бомбардире уже отмечался, когда сборная играла, и на следующий день, когда он интервью направо-налево раздавал, как из пулемёта. сейчас-то за что всё это терпеть?
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Persona_non_Grata
1743764642
День Дзюбы под девизом - "Вы все - говно, а Я - д’Артанья́н !!!" ...
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DOCTOR PENALTY
1743771175
Критика-то обоснованная, но она НИКАК не должна звучать из этих поганых уст. ""
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Ziklop
1743771387
говнометатель всех критикует! за сколько тебя Карпин в сборную взял гол забить? кто договорился?
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алдан2014
1743776806
Говномет
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