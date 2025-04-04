Дзюба – о работе Эмери: «В «ПСЖ» он обкакался, в «Арсенале» он обкакался»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба считает, что тренеру Унаи Эмери приходится тяжело в работе с большими командами.

– Как сейчас тебе успехи Эмери? Лига Европы имени Эмери!

– Да, я же не оспариваю, я говорю, он очень хороший [тренер]. Не могу сказать суперсильный. Почему? Потому что в «ПСЖ» он обкакался, в «Арсенале» он обкакался. В больших командах ему тяжело. Объясню почему. Как тренер он очень сильный, правда. Как человек – у него проблемы немножко, у него есть собственный там психиатр.

Ну, просто вы проиграли – после игры он три-четыре дня с командой не разговаривает. Ну это невозможно! В большом футболе это не-воз-мож-но! Он три-четыре дня с тобой не разговаривает, ну что такое? Просто мимо тебя проплывает.