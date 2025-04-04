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  • Дзюба – о работе Эмери: «В «ПСЖ» он обкакался, в «Арсенале» он обкакался»

Дзюба – о работе Эмери: «В «ПСЖ» он обкакался, в «Арсенале» он обкакался»

Сегодня, 11:50
36

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба считает, что тренеру Унаи Эмери приходится тяжело в работе с большими командами.

– Как сейчас тебе успехи Эмери? Лига Европы имени Эмери!

– Да, я же не оспариваю, я говорю, он очень хороший [тренер]. Не могу сказать суперсильный. Почему? Потому что в «ПСЖ» он обкакался, в «Арсенале» он обкакался. В больших командах ему тяжело. Объясню почему. Как тренер он очень сильный, правда. Как человек – у него проблемы немножко, у него есть собственный там психиатр.

Ну, просто вы проиграли – после игры он три-четыре дня с командой не разговаривает. Ну это невозможно! В большом футболе это не-воз-мож-но! Он три-четыре дня с тобой не разговаривает, ну что такое? Просто мимо тебя проплывает.

  • Сейчас Эмери возглавляет «Астон Виллу».
  • Испанец был главным тренером «Спартака» с июня по ноябрь 2012 года.
  • Тогда в одном из интервью Дзюба назвал Эмери «тренеришкой».

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Источник: YouTube-канал adam zubayraev
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Астон Вилла Акрон Спартак Дзюба Артем Эмери Унаи
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Комментарии (36)
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Plyash
1743763637
Ах, Дзюбла-моська , знать она сильна , что лает на слона... Засранка великовозрастная , рекордсмен искусственный , где о тебе знают , кроме твоей "деревни" .
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АЛЕКС 58
1743766425
Помолчал бы лучше,может быть и за умного сошёл.
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АЛЕКС 58
1743766902
Дзюба сам обосрался когда ради рекорда пришлось пуделю под хвостом лизнуть
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alefreddy
1743767334
проблемы только у рукаку а у тренеришки все в порядке он много титулов взял
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alp
1743767486
лучше обкакаться как эмери или абаскаль, чем так как обкакался дзюба. интересно, как он сыну будет объяснять, что он там себе в очко запихивал
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DOCTOR PENALTY
1743770213
В больших командах Эмери тяжело... А вот дзюба другое дело - своей блестящей игрой вывел суперклуб Адана Демир в Турции в лидеры и этот клуб лидирует до сих пор. Такую базу заложил наш "рекордсмен", что никакие сараи и бахчи не могут подвинуть Адану с первого места. Обязательно посмотрите таблицу турецкого чемпа. ""
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партизан84
1743771557
не дай бог тебя в политику вытянут "добрые" люди. надеюсь приткнут на должность в клуб какой-то или на газтв аналитиком - тут хоть меньше вреда, больше хайпа и веселья.
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crf575757
1743773450
Уж как ты ДЗЮБА обкакался, так никто еще не обсир...я. Заткнулся бы лучше, руку береги!
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Айболид
1743776434
Наверно нет такой команды , из тех в которых играл зюба , что жалели об его уходе .
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алдан2014
1743777003
Эмери всем всё доказал. А где кроме России играл Дзюба?
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