Дзюба оценил вероятность сыграть прощальный матч за «Спартак»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о возможности сыграть прощальный матч.

– А ты представляешь прощальный матч, где это будет, как это вообще? Были мысли?

– А назови у нас хоть кого-нибудь, кому прощальный матч делали? У нас нет, к сожалению, традиций. Нет вообще ничего.

– Но всe-таки, хотелось бы, чтобы это был матч РПЛ, чтобы, условно говоря, «Спартак» тебя подписывает на матч, и ты красиво завершаешь.

– Это невозможно, потому что нет такого у нас. «Спартак» за всe время кого вообще из своих воспитанников проводил или уважал вообще? Даже с Титовым нормально не попрощались, условно. А это легенда.

С кем-нибудь хорошо вообще попрощались? Ни с кем, к сожалению. Хотим мы этого или нет, вот нет такого. Надеюсь, когда-нибудь мы к этому придeм.