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  • Дзюба оценил вероятность сыграть прощальный матч за «Спартак»

Дзюба оценил вероятность сыграть прощальный матч за «Спартак»

Сегодня, 10:00
14

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о возможности сыграть прощальный матч.

– А ты представляешь прощальный матч, где это будет, как это вообще? Были мысли?

– А назови у нас хоть кого-нибудь, кому прощальный матч делали? У нас нет, к сожалению, традиций. Нет вообще ничего.

– Но всe-таки, хотелось бы, чтобы это был матч РПЛ, чтобы, условно говоря, «Спартак» тебя подписывает на матч, и ты красиво завершаешь.

Это невозможно, потому что нет такого у нас. «Спартак» за всe время кого вообще из своих воспитанников проводил или уважал вообще? Даже с Титовым нормально не попрощались, условно. А это легенда.

С кем-нибудь хорошо вообще попрощались? Ни с кем, к сожалению. Хотим мы этого или нет, вот нет такого. Надеюсь, когда-нибудь мы к этому придeм.

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Источник: YouTube-канал adam zubayraev
Россия. Премьер-лига Акрон Спартак Дзюба Артем
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Комментарии (14)
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Павелий
1743752892
В смысле с Титовым не попрощались? Я лично был на прощальном матче Титова 09 сентября 2012 года.
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fakeid
1743752895
как будто один игрок завершает карьеру, и нужно провожать. а другие типа не заслужили? уместнее всего было бы собрать всех, кто завершил карьеру в этом сезоне, и чтобы они между собой сыграли товарняк. и лучше всего это делать в начале сентября, когда долгий перерыв на сборные + понятно будет, кто точно завершил карьеру, и в новом сезоне уже не играет.
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...уефан
1743754259
...нам бы с тобой на сегодня попрощаться уже окончательно, думаю, дневальному по силам это организовать)...
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zigbert
1743757087
Для самого Дзюбы это выглядело бы красиво. Но для Спартака было бы черным пятном.
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шахта Заполярная
1743759371
Забудь даже слово такое Спартак. Пусть тебе зинка организует, хотя ты и там нагадил. Остался Акрон.....
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FWSPM
1743759395
в акроне тебе устроят прощальный матч рекордсмен
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Виктор-Губанков-yandex
1743759911
Ну а как же прощальный матч Тихонова? В любом случае надо оставаться человеком, а Дзюбе важнее пиар, пусть даже чёрный.
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Snek
1743764056
Почему это у нас никто прощальных матчей не проводит? Дзюба судит по себе и по клубам, в которых играл. В ЦСКА прощальные матчи для заслуженных игроков - настоящая традиция!
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Plyash
1743767399
Ни Спартак,ни Зенит деревяге прощальный матч не организуют,потому как уходить по людски он не научился. А вот с Акроном пусть попробует,больше просить некого.
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rash1959
1743768119
Вот пи зда бол. Срал на Спартак, а теперь прощальный ему подавай. Железный йух в руке ему во весь рост.
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