Вендел назвал самого опасного игрока «Локомотива»

Полузащитник «Зенита» Вендел перед матчем 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» выделил в составе соперника полузащитника Алексея Батракова.

– В сезоне-2022/23 ты забил в обоих матчах с «Локомотивом» в РПЛ. Обе игры «Зенит» выиграл. С тех пор у клуба три встречи без побед. Почему стало тяжелее с ними играть?

– Порой так бывает в футболе. Иногда получается выигрывать, иногда нет. Кто ошибается меньше, тот и выигрывает. К сожалению, в последних матчах не удалось одержать победы, но мы усиленно работаем, чтобы на этот раз увезти из Москвы три очка. Все сосредоточены только на этом.

– Кого считаешь наиболее опасным игроком «Локомотива»?

– Я думаю, стоит выделить Алексея Батракова, который забил нам в Петербурге. Умный игрок, очень талантливый, умеет делать разницу. От него исходит наибольшая угроза.