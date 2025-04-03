Погребняк – о чемпионской гонке в РПЛ: «Осталось две команды, возможно, три»

Бывший нападающий «Спартака», «Зенита» и «Динамо» Павел Погребняк оценил вариант перехода форварда «Акрона» Артема Дзюбы к бело-голубым и число участников борьбы за титул в РПЛ.

– Как думаете, может ли Артем еще раз попробовать свои силы в топ-клубе?

– Если Марцел Личка видит его в составе «Динамо», то может.

– «Динамо» в 7 очках от первого места. Как считаете, находятся ли бело-голубые в чемпионской гонке?

– Не думаю.

– Кто для вас сейчас в чемпионской гонке?

– Глупый вопрос. Осталось 2 команды.

– А «Спартак»?

– Ну, возможно, 3 команды.