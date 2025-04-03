Погребняк – о чемпионской гонке в РПЛ: «Осталось две команды, возможно, три»

Бывший нападающий «Спартака», «Зенита» и «Динамо» Павел Погребняк оценил вариант перехода форварда «Акрона» Артема Дзюбы к бело-голубым и число участников борьбы за титул в РПЛ.
– Как думаете, может ли Артем еще раз попробовать свои силы в топ-клубе?
– Если Марцел Личка видит его в составе «Динамо», то может.
– «Динамо» в 7 очках от первого места. Как считаете, находятся ли бело-голубые в чемпионской гонке?
– Не думаю.
– Кто для вас сейчас в чемпионской гонке?
– Глупый вопрос. Осталось 2 команды.
– А «Спартак»?
– Ну, возможно, 3 команды.
- Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка сказал, что Артем Дзюба был бы полезен его команде для вариативности в атаке.
- После 22 туров бело-голубые находятся на 4-м месте с 42 очками. У лидирующего «Краснодара» 49 баллов, у «Зенита» – 46, у «Спартака» – 44.
Источник: «Спорт день за днём»