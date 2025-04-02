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Быстров предостерег футболистов «Химок»

Вчера, 18:31
5

Владимир Быстров порассуждал о сложной ситуации в «Химках».

Он предостерег футболистов подмосковной команды, что те могут остаться без заработанных денег, как игроки «Тосно» несколько лет назад.

«Я был в «Тосно», где три года не выдавали зарплату. Сколько было скандалов! В итоге ни одного уголовного дела, никого не посадили.

Эти люди, которые к футболу не имеют никакого отношения, продолжают пудрить мозги и работать дальше в этих структурах. Пацаны писали заявления в полицию.

Тогда на меня начинали что-то вешать, что я команду подговорил не выходить на матч. Я спрашиваю у Парфeнова, зажавшегося в уголочке – вы что здесь устроили? Ответ был: «Это не мы».

Естественно, всем рулил Слава Матюшенко. Потом бухгалтера вызывали к следователю. В итоге всe тихо и мирно закончилось. Ребятам так и не выплатили деньги, а клуб исчез.

Даже когда в «Тосно» отправляли коллективное письмо руководству, потому уродами сделали всех футболистов.

Сейчас в «Химках» может произойти то же самое, поэтому ребята и переживают», – сказал Быстров.

  • «Химки» занимают 10-е место в РПЛ с 23 очками в 22 турах.
  • Сообщалось, что футболисты едва не подрались в раздевалке из-за задержек по зарплате.
  • Банковские счета клуба заблокированы. Ему грозит банкротство.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Быстров Владимир
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Комментарии (5)
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Красногвардейчик
1743610665
Вполне реально...Химки мутный клуб с дурной репутацией
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DOCTOR PENALTY
1743611848
Там было тошно, а здесь нахимичат. )
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FFR
1743614182
Быстров как всегда хочет замутить воду.
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Интерес
1743614498
Потому что ваша юридическая безграмотность,при наличии кучи кураторов-юрЫстов и прочих рыб-прилипал,потрясала меня ещё тогда.Не обмануть вас-"руководителем нового типа" себя не считать...
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