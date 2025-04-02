Быстров предостерег футболистов «Химок»

Владимир Быстров порассуждал о сложной ситуации в «Химках».

Он предостерег футболистов подмосковной команды, что те могут остаться без заработанных денег, как игроки «Тосно» несколько лет назад.

«Я был в «Тосно», где три года не выдавали зарплату. Сколько было скандалов! В итоге ни одного уголовного дела, никого не посадили.

Эти люди, которые к футболу не имеют никакого отношения, продолжают пудрить мозги и работать дальше в этих структурах. Пацаны писали заявления в полицию.

Тогда на меня начинали что-то вешать, что я команду подговорил не выходить на матч. Я спрашиваю у Парфeнова, зажавшегося в уголочке – вы что здесь устроили? Ответ был: «Это не мы».

Естественно, всем рулил Слава Матюшенко. Потом бухгалтера вызывали к следователю. В итоге всe тихо и мирно закончилось. Ребятам так и не выплатили деньги, а клуб исчез.

Даже когда в «Тосно» отправляли коллективное письмо руководству, потому уродами сделали всех футболистов.

Сейчас в «Химках» может произойти то же самое, поэтому ребята и переживают», – сказал Быстров.