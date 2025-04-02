Шалимов подтвердил факт переговоров с «Факелом»

Российский тренер Игорь Шалимов подтвердил возможность своего назначения главным тренером клуба РПЛ.
– Можно поздравлять вас с назначением в «Факел»?
– Я в Воронеже на переговорах с клубом.
- По данным «Чемпионата», Шалимов подпишет контракт с «Факелом» до конца сезона с опцией продления.
- «Факел» занимает в РПЛ 15-е место с 14 очками после 22 туров.
- 30 марта стало известно об отставке Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера команды.
- Воронежский клуб может стать 6-м клубом РПЛ в карьере 56-летнего Шалимова. Ранее он возглавлял «Урал», «Краснодар», «Химки», «Ахмат» и «Уралан».
Источник: «Матч ТВ»