Россия может провести два товарищеских матча в Южной Америке

Сборная России может сыграть в гостях с Колумбией и Уругваем в марте 2026 года.

«Ведутся консультации по организации матчей в Кали и Монтевидео. Пока речь идет о марте 2026 года, когда будет соответствующее международное окно», – сказал один из источников.

Также рассматривается вариант проведения матча с Уругваем в ноябре 2025 года, но его реализация считается маловероятной.

«Уругвайская сторона хочет сыграть у себя дома, и в текущих условиях этот вариант трудно реализуем», – сообщил источник.

Окончательное решение по матчам сборной России в Южной Америке ожидается в ближайшие месяцы.