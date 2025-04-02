Россия может провести два товарищеских матча в Южной Америке

Сборная России может сыграть в гостях с Колумбией и Уругваем в марте 2026 года.
«Ведутся консультации по организации матчей в Кали и Монтевидео. Пока речь идет о марте 2026 года, когда будет соответствующее международное окно», – сказал один из источников.
Также рассматривается вариант проведения матча с Уругваем в ноябре 2025 года, но его реализация считается маловероятной.
«Уругвайская сторона хочет сыграть у себя дома, и в текущих условиях этот вариант трудно реализуем», – сообщил источник.
Окончательное решение по матчам сборной России в Южной Америке ожидается в ближайшие месяцы.
- Проведение матчей и с Колумбией и с Уругваем в марте 2026 года окажется возможным, если ни одна из команд не займет 7-е место в южноамериканском отборе на ЧМ-2026. В таком случае в марте следующего года эта сборная будет играть в межконтинентальном плей-офф.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- В последний раз Россия играла с южноамериканской сборной на групповом этапе ЧМ-2018. Тогда команда потерпела крупное поражение от Уругвая – 0:3.
Источник: Sport24