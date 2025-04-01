Быстров заявил, что Вендел не хочет играть за «Зенит»: «Он уже говорит: отпустите, дайте насладиться фавелами, девчонками, попками»

Бывший зенитовец Владимир Быстров убежден, что Вендел играет за команду без желания.

«Вендел уже говорит, чтобы его отпустили. Уже Клаудиньо свалил, этот свалил, тот свалил. Вендел говорит: «Я уже все повыигрывал, дайте мне насладиться фавелами моими, бразильскими девчонками, попками».

А «Зенит» его оставляет, так как это основополагающий игрок в центре поля. Ведет всю игру, разгоняет атаки, направляет», – сказал Быстров на бусти-аккаунте Сергея Егорова.