Шалимов объяснил, чем Дзюба лучше Кержакова

Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов сравнил форвардов Артема Дзюбу и Александра Кержакова.

Дзюба в марте побил рекорд Кержакова по голам за сборную (31).

Артем – лучший бомбардир в истории российского футбола (235 голов).

У Дзюбы контракт с «Акроном» до лета.

«Для меня Дзюба [лучший бомбардир российского футбола], и считаю, что совершенно правильно его вызвали в сборную, дав установить этот рекорд. Дзюба более разносторонний, мастеровитый игрок, чем Кержаков.

У Кержакова есть скорость и удар, у Дзюбы нет такой силы в ударе, нет скорости – есть мощь, техника и футбольный ум. Сколько Артем голевых передач раздал – около ста! Все удары на исполнение, на технику.

Я могу сравнивать его с игроком, с которым тренировался в «Интере» – с Деннисом Бергкампом, у которого тоже не было силы в ударе. Правильно все сделал Карпин, когда его вызвал. И здорово и справедливо, что Дзюба побил этот рекорд», – сказал Шалимов.