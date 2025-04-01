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  • «Зенит» перечислил игроков, которые поучаствуют в матче легенд в честь 100-летия

«Зенит» перечислил игроков, которые поучаствуют в матче легенд в честь 100-летия

Вчера, 10:57
3

«Зенит» объявил о проведение матча легенд 25 мая. Он будет приурочен к 100-летию клуба.

«Стадион на Крестовском острове вновь увидит забеги Доменико Кришито по флангу и филигранную игру в защите Нико Ломбертса, подкаты Анатолия Тимощука и финты Данни, передачи Андрея Аршавина и удары Александра Кержакова. Такое нельзя пропустить!» – написал клуб.

Полный список участников матча легенд будет опубликован позже.

  • Игра состоится на следующий день после окончания сезона РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Аршавин Андрей
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Комментарии (3)
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Цугундeр
1743497521
Маловато будет. Дайте Халка и Ширла.
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kvm
1743506958
шоу дельфина будет?
Ответить
Каратель помойников
1743508510
А где буланов-кулешов?
Ответить
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