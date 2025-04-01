«Зенит» перечислил игроков, которые поучаствуют в матче легенд в честь 100-летия

«Зенит» объявил о проведение матча легенд 25 мая. Он будет приурочен к 100-летию клуба.

«Стадион на Крестовском острове вновь увидит забеги Доменико Кришито по флангу и филигранную игру в защите Нико Ломбертса, подкаты Анатолия Тимощука и финты Данни, передачи Андрея Аршавина и удары Александра Кержакова. Такое нельзя пропустить!» – написал клуб.

Полный список участников матча легенд будет опубликован позже.