«Зенит» перечислил игроков, которые поучаствуют в матче легенд в честь 100-летия

«Зенит» объявил о проведение матча легенд 25 мая. Он будет приурочен к 100-летию клуба.
«Стадион на Крестовском острове вновь увидит забеги Доменико Кришито по флангу и филигранную игру в защите Нико Ломбертса, подкаты Анатолия Тимощука и финты Данни, передачи Андрея Аршавина и удары Александра Кержакова. Такое нельзя пропустить!» – написал клуб.
Полный список участников матча легенд будет опубликован позже.
- Игра состоится на следующий день после окончания сезона РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Зенита»