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  • 49-летний экс-игрок сборной России пробежит 250-километровый ультрамарафон в Сахаре

49-летний экс-игрок сборной России пробежит 250-километровый ультрамарафон в Сахаре

Вчера, 10:18
5

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин 4 апреля стартует в ультрамарафоне в Сахаре.

«250 км в Сахаре за семь дней, конечно, новый для меня вызов. Я давно знал про этот забег и думал о нем – лет восемь назад вдохновился от [главного тренера «ПСЖ»] Луиса Энрике, который его преодолел.

Когда-то мне такое казалось фантастикой, а сейчас выглядит вполне реально. Я потренировался бегать в песке в Таиланде. Примерно понял температуру. Занимался с 12-килограммовым рюкзаком, который нужен там.

Гонка устроена так: шесть этапов, на каждый отведено определенное количество времени. Чем раньше преодолел этап, тем больше времени на отдых. Например, первый этап – 48 километров. Пробежал за 7 часов и 49 минут. Все, твое время зафиксировали, отдыхаешь, начинаешь другой этап на следующий день. Самый длинный этап – 85-90 километров.

Важно еще понимать, что 90% участников не бегут, а идут. Главное – идти быстрее верблюдов. Если верблюды настигают, то ты сходишь. Я планирую именно бежать – мне важно быть в числе оставшихся 10%. Да, там непростые подъемы, барханы, спуски, но где будет возможность бежать, буду бежать.

Есть две экстренные кнопки. Если тебе плохо, но еще не умираешь, нажимаешь первую и ждешь либо верблюда, либо джип. Если тебе совсем плохо, прямо вообще, то нажимаешь вторую – и прилетает вертолет. Правда, потом за него придется платить. Слот на забег стоит 4 тысячи евро, а вообще в сумме за все перелеты, отели, оснащение и так далее – около 800 тысяч рублей», – рассказал Смертин о подготовке.

  • На счету 49-летнего спортсмена 55 матчей за Россию.
  • Смертин играл в Англии за «Челси», «Фулхэм».
  • Алексей бегает марафоны более 10 лет.

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Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Смертин Алексей
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Комментарии (5)
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1743492753
Желаю успеха Алексею от имени нашей марафонской команды Всемирного посла бега совместно с Атлетика Ватикана!
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subbotaspartak
1743499823
Ну осталось пожелать Всех верблюдов обогнать!
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DMитрий
1743500664
Респект.
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Damir07
1743503297
Молодец ))) удачи тебе будем болеть ))) не столько победа а то что на это решился молодец от души желаю удачи !!!))))
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рылы
1743506353
будем надеяться, что не сойдёт, а обгонит всех конкурентов и верблюдов заодно.
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