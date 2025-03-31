Орлов ответил, кто сильнее – Луис Энрике или Малком

Комментатор Геннадий Орлов восхищен игрой нападающего «Зенита» Луиса Энрике.

«В матче с «Рубином» (4:0) мы увидели высокий уровень Луиса Энрике. Малком так не играл – Луис Энрике лучше. Не случайно его вызывают в сборную Бразилии. Что он творит с мячом, как обыгрывает защитников… Еще играет с партнерами», – сказал Орлов.