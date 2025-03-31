Орлов ответил, кто сильнее – Луис Энрике или Малком

Комментатор Геннадий Орлов восхищен игрой нападающего «Зенита» Луиса Энрике.
«В матче с «Рубином» (4:0) мы увидели высокий уровень Луиса Энрике. Малком так не играл – Луис Энрике лучше. Не случайно его вызывают в сборную Бразилии. Что он творит с мячом, как обыгрывает защитников… Еще играет с партнерами», – сказал Орлов.
- Энрике забил «Спартаку» (1:2) в 21-м туре.
- Бразилец куплен в январе у «Ботафого» за 33 миллиона евро.
- На счету Энрике 6 матчей за Бразилию, 2 гола.
Источник: телеграм-канал Кирилла Легкова