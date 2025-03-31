Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов ответил, кто сильнее – Луис Энрике или Малком

31 марта 2025, 10:39
2

Комментатор Геннадий Орлов восхищен игрой нападающего «Зенита» Луиса Энрике.

«В матче с «Рубином» (4:0) мы увидели высокий уровень Луиса Энрике. Малком так не играл – Луис Энрике лучше. Не случайно его вызывают в сборную Бразилии. Что он творит с мячом, как обыгрывает защитников… Еще играет с партнерами», – сказал Орлов.

  • Энрике забил «Спартаку» (1:2) в 21-м туре.
  • Бразилец куплен в январе у «Ботафого» за 33 миллиона евро.
  • На счету Энрике 6 матчей за Бразилию, 2 гола.

Еще по теме:
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике 6
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита» 19
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва 4
Источник: телеграм-канал Кирилла Легкова
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Аль-Хиляль Зенит Малком Энрике Луис Орлов Геннадий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JIEGEHDA
1743417499
Малком намного оригинальнее . И как универсал и как игрок и как человек. Луис Энрике очень прямолинейно играет. Его дело фланг . И всё. А Малком как в подыгрывать так и развить атаку умел . Малком как игрок был умнее . А так Луис Энрике хороший матч провел
Ответить
темирхан
1743425455
ну во первых не нападающий, а фланговый полузащитник, как Малком. во вторых Малком пока сильнее! Энрике нужно разыграться и сильно в скорости прибавить! тогда видно будет! то что технарь, да! видно сразу. но нужно прибавить в скорости и мощи.
Ответить
Главные новости
Бубнов – о новичке «Балтики»: «Он выживет в этом аду?»
11:10
1
Фанаты «Спартака» отказываются идти на матч с «Факелом»
10:57
2
Дембеле рассказал, как называют Хвичу в «ПСЖ»
10:10
Новая информация о памятнике Симоняну
09:56
Определены два величайших клуба в истории РПЛ
09:36
10
Назван лучший трансфер лета в РПЛ
08:58
Стало известно, почему Кисляк не перешел в «Бешикташ»
08:38
Жена Батракова прокомментировала 10-летнюю разницу в возрасте
08:25
11
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
1
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
5
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Краснодар» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:49
Где смотреть матч «Ахмат» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:47
Где смотреть матч «Спартак» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:45
Определены два лучших трансфера лета в РПЛ
10:31
«Четырехдневный ад!»: Заболотный рассказал, как отреагировал на допинг
10:07
Слуцкий рассказал, чем будет заниматься в ближайшее время
09:28
Список номинантов на «Джентльмена года» в РПЛ
09:15
Стало известно, почему Кисляк не перешел в «Бешикташ»
08:38
Жена Батракова прокомментировала 10-летнюю разницу в возрасте
08:25
11
Заболотный: «Я всегда экономил, откладывал»
08:18
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
5
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
2
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
2
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
7
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
26
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
7
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
24
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+