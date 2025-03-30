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РПЛ. «Зенит» разгромил «Рубин» (4:0) и обогнал «Спартак»

30 марта 2025, 21:28
88

«Зенит» в 22-м туре РПЛ уверенно победил дома «Рубин». Все голы случились во втором тайме.

«Рубин» с 55-й минуты был в меньшинстве после удаления Алексея Грицаенко.

«Зенит» поднялся на второе место, опередив «Спартак». Отставание от первого места – три очка.

«Рубин» идет на седьмом месте.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 4:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гонду, 51; 2:0 – Мантуан, 59; 3:0 – Кассьерра, 73; 4:0 – Мостовой, 75.

Удаления: нет – Грицаенко, 55 (вторая ж.к.).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Спартак
Комментарии (88)
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БАЗАРА НЕТ
1743359551
Зенит чемпион
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TIMOTHY
1743359628
С победой чемпион
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WILDLING_HRUNDEL
1743359689
Зенит с победой и так держать
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WILDLING_HRUNDEL
1743359713
Че то мало рылов здесь)) стыдно за Спартак
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WE ARE FOR PETER
1743359812
Зенит наш чемпион
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Цугундeр
1743359855
Славная была охота..во втором тайме..) В первом было слишком много русских на поле.) Молодццы, наконец-то. Не стыдно.Вопрос теперь,кто поедет в столицу утешать проводниц?) Глуш, Нино, Мантуан - минус. Морское животное с "последним шансом" от Семака в городе оставят.. Даихер с ним.) Зато можно нюхать три очка сегодня и слушать как на минарете воет спартаковский сектант.)
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ivany4
1743360251
Поздравляю посетителей кафешки! Сегодня на полу-пустом стадионе, стоимостью, для сбг, 1 рупь, был на полную включен админ ресурс по их просьбе.)) Видя, что при равных составах, в первом тайме, сбг выиграть не могут, в начале второго судья удалил одного игрока Рубина. И при этом, на мелкие недочеты прикрыв глаза. Этим он заметно поднял мастерство 10 иностранных полевых игроков! Молодцы!!! ** стадион вмещает на футбольных матчах 63000 - 68000 тыс. чел. А на шоу - до 80000 тыс. чел. Ну а сбг это не футбол, это шоу!!(Орлов Г.)
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Мордаванин
1743360520
рубин без даку чтолошадь без седла) снесли и не заметили
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БАЗАРА НЕТ
1743360591
Мало хряков здесь)) скулят по домам ))
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БАЗАРА НЕТ
1743360648
А Спартак сегодня обосрался и судья не помог
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