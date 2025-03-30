РПЛ. «Зенит» разгромил «Рубин» (4:0) и обогнал «Спартак»

«Зенит» в 22-м туре РПЛ уверенно победил дома «Рубин». Все голы случились во втором тайме.

«Рубин» с 55-й минуты был в меньшинстве после удаления Алексея Грицаенко.

«Зенит» поднялся на второе место, опередив «Спартак». Отставание от первого места – три очка.

«Рубин» идет на седьмом месте.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 4:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гонду, 51; 2:0 – Мантуан, 59; 3:0 – Кассьерра, 73; 4:0 – Мостовой, 75.

Удаления: нет – Грицаенко, 55 (вторая ж.к.).

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