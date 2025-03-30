Стали известны стартовые составы на матч 22 тура РПЛ в котором сыграют «Краснодар» и «Факел». Игра состоится 30 марта, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Кайо, Гонсалес, Ленини, Черников, Кривцов, Виктор Са, Батчи, Мозес.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Факел»: Гудиев, Божин, Сенхаджи, Квеквескири, Альшин, Ломовицкий, Якимов, Дзиов, Мертенс, Брахими, Ильин.

Главный тренер: Дмитрий Пятибратов

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