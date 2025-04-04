Генич назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

Комментатор Константин Генич оценил стабильность «Краснодара».

– «Краснодар» сейчас – главный претендент на чемпионство?

– Исходя из математических соображений, конечно, это главный фаворит. Он и «Зенит» опережает «на три с половиной» очка, имея преимущество по личным встречам.

Есть стабильность состава, костяк и замены, которые играют как надо. Возвращение Сперцяна получилось качественным – гол и голевая передача. Матч с «Факелом» сложился удачно. «Краснодар» должен был выиграть и с этой задачей команда справилась.

Во втором тайме «Факел» потерял концентрацию и имел самый явный голевой шанс. Но концентрации «Факелу» не хватает. И первый гол, забитый Кривцовым, предопределил дальнейшее развитие событий.

Три игрока «Факела» отвернулись от мяча и шли пешком к своим воротам. Поэтому «Факел» и занимает то место, на котором находится.