Генич назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

Комментатор Константин Генич оценил стабильность «Краснодара».
– «Краснодар» сейчас – главный претендент на чемпионство?
– Исходя из математических соображений, конечно, это главный фаворит. Он и «Зенит» опережает «на три с половиной» очка, имея преимущество по личным встречам.
Есть стабильность состава, костяк и замены, которые играют как надо. Возвращение Сперцяна получилось качественным – гол и голевая передача. Матч с «Факелом» сложился удачно. «Краснодар» должен был выиграть и с этой задачей команда справилась.
Во втором тайме «Факел» потерял концентрацию и имел самый явный голевой шанс. Но концентрации «Факелу» не хватает. И первый гол, забитый Кривцовым, предопределил дальнейшее развитие событий.
Три игрока «Факела» отвернулись от мяча и шли пешком к своим воротам. Поэтому «Факел» и занимает то место, на котором находится.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 49 очками после 22 туров. Команда опережает «Зенит» на 3 балла.
- «Быки» разгромил «Факел» в предыдущем туре со счетом 5:0.