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Генич назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

Сегодня, 10:56
3

Комментатор Константин Генич оценил стабильность «Краснодара».

– «Краснодар» сейчас – главный претендент на чемпионство?

– Исходя из математических соображений, конечно, это главный фаворит. Он и «Зенит» опережает «на три с половиной» очка, имея преимущество по личным встречам.

Есть стабильность состава, костяк и замены, которые играют как надо. Возвращение Сперцяна получилось качественным – гол и голевая передача. Матч с «Факелом» сложился удачно. «Краснодар» должен был выиграть и с этой задачей команда справилась.

Во втором тайме «Факел» потерял концентрацию и имел самый явный голевой шанс. Но концентрации «Факелу» не хватает. И первый гол, забитый Кривцовым, предопределил дальнейшее развитие событий.

Три игрока «Факела» отвернулись от мяча и шли пешком к своим воротам. Поэтому «Факел» и занимает то место, на котором находится.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 49 очками после 22 туров. Команда опережает «Зенит» на 3 балла.
  • «Быки» разгромил «Факел» в предыдущем туре со счетом 5:0.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Краснодар Генич Константин
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Комментарии (3)
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fakeid
1743754303
через 9 дней узнаем.
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СильныйМозг
1743758258
Зениту нужно побеждать краснодыр с разницей в 3 мяча. Или Семаку хана!
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nizjaewtim
1743761087
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «платиновый прогноз сайт». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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