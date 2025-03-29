Николич сделал подарок Дзюбе в честь его рекорда

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, что поздравил Артема Дзюбу с его рекордом.

«Дзюба установил прекрасный рекорд. У меня всегда уважение к таким хорошим игрокам. У нас всегда были хорошие отношения, он всегда проявлял уважение ко мне. Поэтому я решил подарить ему набор сигар.

Почему сигары? После больших достижений нужно хорошо расслабляться. После хорошего питания можно выкурить хорошую сигару», – сказал Николич.