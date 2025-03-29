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Бразилия уволила Доривала – его может сменить Анчелотти

Сегодня, 00:06

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор уволен после поражения от Аргентины (1:4).

«Благодарим и желаем тренеру успехов в дальнейшем», – написала Бразильская конфедерация футбола.

  • Бразилия занимает 4-ю позицию в южноамериканском отборе на ЧМ-2026 c 21 очком после 14 матчей. Команда опережает Венесуэлу, которая расположилась на 7-й строчке, не дающей прямой путевки на ЧМ, на 6 баллов.
  • За всю историю сборной Бразилии, ее только дважды временно возглавляли иностранные тренеры – в 1925 и 1944 годах.
  • Заменить Доривала Жуниора может Карло Анчелотти.

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Источник: твиттер CBF
Бразилия. Серия А Испания. Примера Реал Бразилия Анчелотти Карло Жуниор Доривал
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