Бразилия уволила Доривала – его может сменить Анчелотти

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор уволен после поражения от Аргентины (1:4).
«Благодарим и желаем тренеру успехов в дальнейшем», – написала Бразильская конфедерация футбола.
- Бразилия занимает 4-ю позицию в южноамериканском отборе на ЧМ-2026 c 21 очком после 14 матчей. Команда опережает Венесуэлу, которая расположилась на 7-й строчке, не дающей прямой путевки на ЧМ, на 6 баллов.
- За всю историю сборной Бразилии, ее только дважды временно возглавляли иностранные тренеры – в 1925 и 1944 годах.
- Заменить Доривала Жуниора может Карло Анчелотти.
Источник: твиттер CBF