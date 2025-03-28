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Семак двумя словами описал настроение в «Зените»

Сегодня, 17:53
1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что ситуация внутри коллектива стабильная.

– Сергей Богданович, у меня сложилось впечатление, что сейчас – чуть ли не самый тяжелый момент за те годы, которые вы возглавляете «Зенит». Много негатива. Как настроение у вас лично и у команды?

– Это не так. Настроение рабочее, моменты были разные. Десятки ситуаций были еще хуже, чем та, которая сейчас. Это нормальный процесс для главного тренера. Нужно работать, а настроение нормальное, рабочее.

  • На этой неделе сообщалось о конфликтах в «Зените».
  • 30 марта команда примет «Рубин».
  • «Зенит» отстает от 1-го места РПЛ на 3 очка.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
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Комментарии (1)
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1743175271
А чего им волноваться,сокращение 1,5 тысяч работников ГАЗПРОМА их не касается,контракты переподписываются,деньгА идёт,поле зелёное,***** крыша есть(ну одна немного потекла...).Жизнь идёт своим чередом.Всё остальное-обычные человеческие взаимоотношения.
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