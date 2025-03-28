Семак двумя словами описал настроение в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что ситуация внутри коллектива стабильная.

– Сергей Богданович, у меня сложилось впечатление, что сейчас – чуть ли не самый тяжелый момент за те годы, которые вы возглавляете «Зенит». Много негатива. Как настроение у вас лично и у команды?

– Это не так. Настроение рабочее, моменты были разные. Десятки ситуаций были еще хуже, чем та, которая сейчас. Это нормальный процесс для главного тренера. Нужно работать, а настроение нормальное, рабочее.