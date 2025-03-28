Реакция Семака на требование извиниться за слова после матча с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал наказание «Факела» по итогам очного матча (2:0).
- За расистскую атаку со стороны болельщиков на Вендела «Факел» наказан матчем без зрителей.
- После игры Семак заявил, что игрок «Факела» позволил себе расистское оскорбление.
- Семака попросили извиниться, поскольку его слова оказались бездоказательными.
«Я против коллективной ответственности за наказание. Что касается дисквалификации стадиона, это говорит о том, что Fan ID плохо работает в данном случае.
Что касается игрока, то он себе позволял вести очень некорректно по отношению к нашим футболистам. И извиняться мне абсолютно не за что», – считает Семак.
Источник: «Спорт-Экспресс»