Реакция Семака на требование извиниться за слова после матча с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал наказание «Факела» по итогам очного матча (2:0).

За расистскую атаку со стороны болельщиков на Вендела «Факел» наказан матчем без зрителей.

После игры Семак заявил, что игрок «Факела» позволил себе расистское оскорбление.

Семака попросили извиниться, поскольку его слова оказались бездоказательными.

«Я против коллективной ответственности за наказание. Что касается дисквалификации стадиона, это говорит о том, что Fan ID плохо работает в данном случае.

Что касается игрока, то он себе позволял вести очень некорректно по отношению к нашим футболистам. И извиняться мне абсолютно не за что», – считает Семак.