Комик Косицын призвал Семака извиниться за обвинения «Факела» в расизме

Комик, уроженец Воронежской области Роман Косицын вспомнил слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

После матча с «Факелом» 8 марта (2:0) Семак обвинил игрока воронежцев в расизме.

Обвинения со стороны Семака оказались неподтвержденными.

Однако за поведение болельщиков «Факел» наказан домашним матчем без зрителей.

«Первое, что хочется сказать: Семак публично не извинился. А это стоит сделать. Он говорил, что игрок «Факела» позволял себе расистские оскорбления, а футболист этого не делал. После такого надо извиняться. Причем для Семака это не свойственно, он – интеллигентный человек.

Во-вторых, наказание для «Факела» в виде матча без зрителей – это абсурд, конечно. Воронеж – суперфутбольный город. Лишать болельщиков стадиона в такой ситуации – это выстрел себе в ногу со стороны российского футбола. Воронеж – вперед! Желаю клубу остаться в премьер-лиге. Всех там люблю, это моя родина!» – сказал Косицын.