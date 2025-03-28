Семак отреагировал на информацию о конфликтах в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о конфликте с Максимом Глушенковым.

«90 процентов того, что писали, – полная чушь. Я для себя поставил определенные галочки, кого не надо читать в борьбе с фейками. Максим прав, что интервью позволило многим трактовать эти слова по всякому. Если вы футбольные люди, вы поймете, что и в сборной, и в «Зените» позиция одна и та жа. Конечно, игроки недовольны, когда что-то не получается – это абсолютно нормально.

Что касается общения с журналистами, нужно быть внимательнее и стараться не выражаться двусмысленно. У нас не было никаких проблем за исключением результата. Будем работать и готовиться к матчу», – сказал Семак.