Каррера ответил, готов ли он работать в «Зените», ЦСКА или «Динамо»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможности сотрудничества с принципиальным соперником московского клуба.
– Если у вас будет предложение от интересного проекта, в частности, со стороны принципиальных соперников для «Спартака» – ЦСКА, «Динамо» или «Зенита», будете ли вы бояться критики болельщиков?
– Я не отвечу.
– Почему?
– К сожалению, это наша работа. Мы профессионалы. В Италии есть тренеры, которые переходят из «Интера» в «Милан», из «Милана» в «Ювентус».
Мы подлежим таким переменам в жизни. Невозможно быть только тренером команды, за которую ты сам болеешь.
– То есть принципиальности в этом нет?
– Здесь не может быть такой яркой принципиальности. Потому что это работа.
- Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
- Он выиграл с командой РПЛ и Суперкубок России в 2017 году.
- Последним местом работы итальянца был «Асколи».
Источник: «Спорт-Экспресс»