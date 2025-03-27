Каррера ответил, готов ли он работать в «Зените», ЦСКА или «Динамо»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможности сотрудничества с принципиальным соперником московского клуба.

– Если у вас будет предложение от интересного проекта, в частности, со стороны принципиальных соперников для «Спартака» – ЦСКА, «Динамо» или «Зенита», будете ли вы бояться критики болельщиков?

– Я не отвечу.

– Почему?

– К сожалению, это наша работа. Мы профессионалы. В Италии есть тренеры, которые переходят из «Интера» в «Милан», из «Милана» в «Ювентус».

Мы подлежим таким переменам в жизни. Невозможно быть только тренером команды, за которую ты сам болеешь.

– То есть принципиальности в этом нет?

– Здесь не может быть такой яркой принципиальности. Потому что это работа.