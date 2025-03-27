Хаби Алонсо прокомментировал слухи, что он может отказать «Реалу» и остаться в «Байере»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о своем будущем.

Сообщалось, что испанец активно участвует в планировании состава команды на следующий сезон.

Есть версия, что он решил остаться в «Байере», поскольку не готов ждать до лета решение «Реала» по его назначению вместо Карло Анчелотти.

«Нам нужен был этот перерыв. Я не принимал никаких решений во время паузы на матчи сборных. Все мы сосредоточены на настоящем и не загадываем слишком далеко.

Крайний срок для принятия решения? Такого нет. Мои мысли все те же. Мы на важном этапе сезона, поэтому не хотим спекулировать и думать о чем-либо, кроме футбола», – заявил 43-летний специалист.