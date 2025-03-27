Хаби Алонсо прокомментировал слухи, что он может отказать «Реалу» и остаться в «Байере»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о своем будущем.
- Сообщалось, что испанец активно участвует в планировании состава команды на следующий сезон.
- Есть версия, что он решил остаться в «Байере», поскольку не готов ждать до лета решение «Реала» по его назначению вместо Карло Анчелотти.
«Нам нужен был этот перерыв. Я не принимал никаких решений во время паузы на матчи сборных. Все мы сосредоточены на настоящем и не загадываем слишком далеко.
Крайний срок для принятия решения? Такого нет. Мои мысли все те же. Мы на важном этапе сезона, поэтому не хотим спекулировать и думать о чем-либо, кроме футбола», – заявил 43-летний специалист.
- Алонсо возглавляет «Байер» с октября 2022 года.
- Он уже выиграл с командой Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии.
Источник: Bulinews