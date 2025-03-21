Хаби Алонсо может остаться в «Байере», несмотря на интерес «Реала»

В Германии сообщили, что Хаби Алонсо, возможно, продолжит тренировать «Байер».
Об этом свидетельствует активное участие 43-летнего испанца в планировании состава команды на следующий сезон.
Алонсо знает, что «Реал» заинтересован в его услугах, но мадридцы до сих пор не определились с будущим Карло Анчелотти, а тренер «Байера» не готов ждать их решения до лета.
- Алонсо возглавляет «Байер» с октября 2022 года.
- Он уже выиграл с командой Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии.
Источник: Get German Football News