Хаби Алонсо может остаться в «Байере», несмотря на интерес «Реала»

В Германии сообщили, что Хаби Алонсо, возможно, продолжит тренировать «Байер».

Об этом свидетельствует активное участие 43-летнего испанца в планировании состава команды на следующий сезон.

Алонсо знает, что «Реал» заинтересован в его услугах, но мадридцы до сих пор не определились с будущим Карло Анчелотти, а тренер «Байера» не готов ждать их решения до лета.