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Хаби Алонсо может остаться в «Байере», несмотря на интерес «Реала»

Сегодня, 19:53

В Германии сообщили, что Хаби Алонсо, возможно, продолжит тренировать «Байер».

Об этом свидетельствует активное участие 43-летнего испанца в планировании состава команды на следующий сезон.

Алонсо знает, что «Реал» заинтересован в его услугах, но мадридцы до сих пор не определились с будущим Карло Анчелотти, а тренер «Байера» не готов ждать их решения до лета.

  • Алонсо возглавляет «Байер» с октября 2022 года.
  • Он уже выиграл с командой Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии.

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Источник: Get German Football News
Германия. Бундеслига Испания. Примера Байер Реал Алонсо Хаби
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