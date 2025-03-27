Писарев разъяснил принципы вызова Дзюбы в сборную России

Тренер сборной России Николай Писарев объяснил, почему главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал Артема Дзюбу на сбор в марте.

«Дзюба был вызван по спортивному принципу. Он забил в нескольких матчах подряд в РПЛ. А ранее он столько не забивал. Также получил травму Тюкавин, конкурент по позиции центрального нападающего. В первую очередь тут спортивный принцип, но также Дзюба помог привлечь внимание к матчу с Гренадой. И это удалось сделать.

Карпина попросили за Дзюбу? Если бы Карпин сам не решил его вызвать, он бы этого никогда не сделал.

Почему Дзюбу не оставили на матч против Замбии? Потому что в сборной России было несколько нападающих, которых нужно было посмотреть в игре. Футболисты получили нагрузку, а тренерский штаб получил информацию», – сказал Писарев.