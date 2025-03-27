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Писарев разъяснил принципы вызова Дзюбы в сборную России

Сегодня, 09:09
3

Тренер сборной России Николай Писарев объяснил, почему главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал Артема Дзюбу на сбор в марте.

«Дзюба был вызван по спортивному принципу. Он забил в нескольких матчах подряд в РПЛ. А ранее он столько не забивал. Также получил травму Тюкавин, конкурент по позиции центрального нападающего. В первую очередь тут спортивный принцип, но также Дзюба помог привлечь внимание к матчу с Гренадой. И это удалось сделать.

Карпина попросили за Дзюбу? Если бы Карпин сам не решил его вызвать, он бы этого никогда не сделал.

Почему Дзюбу не оставили на матч против Замбии? Потому что в сборной России было несколько нападающих, которых нужно было посмотреть в игре. Футболисты получили нагрузку, а тренерский штаб получил информацию», – сказал Писарев.

  • 19 марта Дзюба впервые с 2021 года сыграл в матче сборной России. Он забил гол в товарищеском матче с Гренадой (5:0).
  • Этот мяч стал для 36‑летнего нападающего 31‑м за сборную России, Дзюба единолично стал лучшим бомбардиром в ее истории.
  • В следующем товарищеском матче против Замбии (5:0) Дзюба не принял участия.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Акрон Россия Дзюба Артем Писарев Николай
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Комментарии (3)
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SLADE2019
1743057230
Вызвали и вызвали. Нашли тоже событие. У Трампа еще спросите мнение об этом. Хоть поинтересней будет, чем мнение Писарева.
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Красногвардейчик
1743057442
Писарев врёт и не краснеет))
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NewLife
1743058109
3,14здеж)
Ответить
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