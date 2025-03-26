Реакция Комличенко на новость о скором снятии бана с российского футбола

Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался о том, что команды из России в скором времени могут вернуться в международные соревнования.
«Дай Бог, чтобы всe, что они говорят, подтверждалось делом», – заявил Комличенко.
- Сборная России и клубы РПЛ не участвуют в турнирах ФИФА и УЕФА более 3 лет.
- Сообщалось, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций есть высокопоставленные чиновники, которые «хотят вернуть Россию уже завтра».
- 3 апреля в Белграде пройдет Конгресс УЕФА.
Источник: Metaratings