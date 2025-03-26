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Реакция Комличенко на новость о скором снятии бана с российского футбола

Сегодня, 22:47

Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался о том, что команды из России в скором времени могут вернуться в международные соревнования.

«Дай Бог, чтобы всe, что они говорят, подтверждалось делом», – заявил Комличенко.

  • Сборная России и клубы РПЛ не участвуют в турнирах ФИФА и УЕФА более 3 лет.
  • Сообщалось, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций есть высокопоставленные чиновники, которые «хотят вернуть Россию уже завтра».
  • 3 апреля в Белграде пройдет Конгресс УЕФА.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Комличенко Николай
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