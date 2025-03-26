Бышовец: «Надо страдать косоглазием, чтобы не увидеть офсайд в голе «Спартака» в ворота «Зенита»

Анатолий Бышовец считает, что «Зенит» засудили в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака».

Москвичи дома выиграли со счетом 2:1.

Кристофер Мартинс, возможно, находился в офсайде, забивая на 90-й минуте.

Члены ЭСК решили, что положения вне игры не было. «Зенит» не согласен.

Игру судил Сергей Иванов.

– Игра между «Спартаком» и «Зенитом» – первая, когда петербургский клуб, на мой взгляд, столкнулся с проблемой, от которой страдает большинство клубов Премьер-лиги.

– Вы про судейство?

– Да. Если в игре с «Факелом» мы увидели ошибку в пользу «Зенита», когда удалили игрока воронежской команды, то в игре со «Спартаком» несправедливость уже ударила по петербуржцам.

– Имеете в виду второй гол «Спартака»?

– Да, там было очевидно, что в момент передачи игрок «Спартака» находился «вне игры».

При этом заслуг самого Мартинса эпизод на умаляет. Предыдущие тренеры «Спартака» не могли разглядеть потенциал этого игрока.

И только профессионал, игравший на высоком уровне, – Станкович – увидел, какую пользу может приносить легионер. Это игрок высокого уровня.

– Ошибка судей – просто ошибка, или за ней надо видеть что-то большее?

– Я думаю, все претензии к ВАР. Я, например, сразу офсайд Мартинса увидел – там полкорпуса.

Что касается просмотра момента арбитрами на мониторах, то я должен сказать: надо страдать большим косоглазием, чтобы не увидеть там «вне игры».