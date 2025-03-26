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  • Бышовец: «Надо страдать косоглазием, чтобы не увидеть офсайд в голе «Спартака» в ворота «Зенита»

Бышовец: «Надо страдать косоглазием, чтобы не увидеть офсайд в голе «Спартака» в ворота «Зенита»

Сегодня, 20:57
10

Анатолий Бышовец считает, что «Зенит» засудили в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака».

– Игра между «Спартаком» и «Зенитом» – первая, когда петербургский клуб, на мой взгляд, столкнулся с проблемой, от которой страдает большинство клубов Премьер-лиги.

– Вы про судейство?

– Да. Если в игре с «Факелом» мы увидели ошибку в пользу «Зенита», когда удалили игрока воронежской команды, то в игре со «Спартаком» несправедливость уже ударила по петербуржцам.

– Имеете в виду второй гол «Спартака»?

– Да, там было очевидно, что в момент передачи игрок «Спартака» находился «вне игры».

При этом заслуг самого Мартинса эпизод на умаляет. Предыдущие тренеры «Спартака» не могли разглядеть потенциал этого игрока.

И только профессионал, игравший на высоком уровне, – Станкович – увидел, какую пользу может приносить легионер. Это игрок высокого уровня.

– Ошибка судей – просто ошибка, или за ней надо видеть что-то большее?

– Я думаю, все претензии к ВАР. Я, например, сразу офсайд Мартинса увидел – там полкорпуса.

Что касается просмотра момента арбитрами на мониторах, то я должен сказать: надо страдать большим косоглазием, чтобы не увидеть там «вне игры».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Бышовец Анатолий
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Комментарии (10)
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FWSPM
1743012485
три корпуса...проклятый лукойл всех купил
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ziborock
1743012541
Еще бы бывший тренер Зенита не увидел оффсайд! Но этот дальше всех пошел< кто то руку разглядел, кто то голову а тут сразу "пол корпуса")))
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fakeid
1743012560
косорылые ещё и косоглазые. гы-гы!
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timon2401
1743012671
в 80 лет телевизор хотя бы видеть, а тут человек в мимолетном фрагменте аж пол корпуса игрока смог рассмотреть!!! не думаю что у Бышовца дома аппаратура определяющая офсайды есть...но он увидел, а судьи на поле косоглазые (хотя у Иваного что то подобное наблюдается во взгляде))
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anatolich72
1743012723
Надо страдать слабоумием чтоб обсасывать это две недели.
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Skull_Boy
1743012835
Надо быть полным дЭбилом чтобы не увидеть, что в момент паса у черныша было 3 метра запаса движения, а не ныть по остаточному клику и картинки, но и там в офсайде была перчатка
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ziborock
1743013024
На кадре из трансляции, по которой определяли положение вне игры, нога Луиса Энрике стоит на светлой стороне поля. На кадре Зенита — уже на темной.))) Пересмотрите видео, есть повод поржать!
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Янвapь 62
1743013150
Хряки копили деньги все 8 лет с 2017 года, чтобы в год столетия Зенита оптом скупить всю российскую судейскую шушеру с потрохами
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SPACE TRUCKIN
1743013784
Зениту надо забивать было и не было бы сейчас этих разборок....то мельдоний вспомнят,сейчас ВАР будут мусолить...
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...короче
1743014113
...Зоркий Сокол комнатный, бляха муха)...
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