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  • Канчельскис – о голе «Спартака» в ворота «Зенита»: «Как восемь судей не могут определить офсайд?»

Канчельскис – о голе «Спартака» в ворота «Зенита»: «Как восемь судей не могут определить офсайд?»

Сегодня, 19:22
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У Андрея Канчельскиса есть вопросы к работе арбитров РПЛ и экспертно-судейской комиссии.

«Я не работаю в ЭСК и не знаю, что у них там творится. Они посчитали не нужным давать ответ общественности на запрос «Зенита» по желтым карточкам. И почему-то считают, что они правы. Хотя это очень странно.

Конечно, расстраивает эпизод и со вторым голом «Спартака». Зачем мы сделали ВАР? С ВАР арбитры стали хуже судить. Они не могут быстро принять решение и взять на себя ответственность.

Четыре арбитра сидят внизу и столько же наверху. Скоро будет большей судей, чем футболистов, а они не могут определить один момент.

Это некрасиво, падает динамика. Мы все ждем, когда они друг другу что-то скажут. Все футболисты и болельщики остывают и нервничают. Как-то все очень не понятно.

Как восемь судей не могут определить офсайд? В Европе все делается за секунды. РПЛ тоже пора прийти к этому. Кого-то сделают виноватым, и все.

Пока у нас в одно место не клюнет петух, мы не начнем шевелиться. Надо думать заранее, чтобы потом не было претензий», – сказал Канчельскис.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Спартак Зенит Канчельскис Андрей
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Комментарии (1)
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timon2401
1743006624
"Зачем мы сделали ВАР? С ВАР арбитры стали хуже судить. Они не могут быстро принять решение и взять на себя ответственность."...как раз таки арбитр и взял ответственность на себя не подняв флаг и его решение было основополагающим...или Канчельскис бухтит всё подряд лишь бы не забыли о нём, а что уж пох
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