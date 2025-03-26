«Сейчас уже не до шуток»: Радимов возмущен вердиктом ЭСК РФС по матчу «Спартак» – «Зенит»

Владислав Радимов раскритиковал работу экспертно-судейской комиссии РФС.

«Спартак» победил «Зенит» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

Игру судил Сергей Иванов.

Автор дубля Кристофер Мартинс, возможно, находился в офсайде, забивая на 90-й минуте.

Члены ЭСК решили, что положения вне игры не было. «Зенит» не согласен.

«Для меня остается большим вопросом, как некомпетентные люди продолжают так долго отбывать номер.

ЭСК РФС существует для того, чтобы объяснять простым людям спорные моменты, а также не допускать повторения ошибок в будущем, но на данный момент работа судейского комитета больше похожа на затянувшуюся шутку.

Вердикт ЭСК РФС по поводу второго гола «Спартака» – просто смех. Нам не предоставили другие ракурсы момента, не показали общение судей, ограничившись лишь формальным ответом: «Нет оснований не доверять решению ассистента не фиксировать положение вне игры».

А затем выходит Павел Каманцев и говорит: «Да, момент спорный, но просто не хватает камер на стадионе». Что за чушь? Если существует проблема, ее нужно решать, а не ограничиваться пустыми словами.

Ну или хотя бы признайте факт: «Мы не смогли полноценно разобраться в эпизоде, решили довериться судье». Мы все люди и все прекрасно понимаем, ошибки могут случаться.

Но одно дело, когда их признают, а другое – когда экспертно-судейская комиссия единогласно считает, что гол был, а затем выходит председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии и говорит, что не все так однозначно.

При этом остаются вопросы и по желтым карточкам Бабичу, Умярову и Рябчуку. Разбирали ли эпизоды с участием этих игроков, неизвестно. А ведь удаление того же Рябчука могло бы полностью перевернуть ход столь важной встречи.

Весь этот бардак раньше вызывал смех, но сейчас уже не до шуток. Как Павел Каманцев может занимать сразу две должности, которые пересекаются между собой?

Когда после матча между «Акроном» и ЦСКА он решает разобраться в одном из эпизодов, а потом закрыть глаза на происходящее в других встречах, ничего не делая.

Если настолько халтурно относятся к главному противостоянию в нашем футболе, то боюсь представить, как обстоят дела с другими командами. Нам нельзя говорить о возвращении на международную арену, пока мы не решим свои проблемы здесь.

А проблем этих очень много, и, вместо того чтобы работать над ними, они создают новые.