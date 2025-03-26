Дюков сказал, возможно ли попадание России на ЧМ-2026 вне отбора

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о wild card на ЧМ-2026 для сборной России.
- Wild card – особое приглашение на соревнование в обход стандартных требований.
- Следующий чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Россия отстранена от международных турниров более 3 лет.
«Теоретически возможно. Практически будет сложно это реализовать. Но давайте будем смотреть.
Я уже говорил, что мы продолжаем обсуждать с ФИФА и УЕФА вопрос о возвращении наших сборных на официальные соревнования.
Возможно, в течение этого года решение будет принято», – сказал Дюков.
Источник: «Советский спорт»