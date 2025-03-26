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  • Дюков сказал, возможно ли попадание России на ЧМ-2026 вне отбора

Дюков сказал, возможно ли попадание России на ЧМ-2026 вне отбора

Сегодня, 00:24

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о wild card на ЧМ-2026 для сборной России.

  • Wild card – особое приглашение на соревнование в обход стандартных требований.
  • Следующий чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.
  • Россия отстранена от международных турниров более 3 лет.

«Теоретически возможно. Практически будет сложно это реализовать. Но давайте будем смотреть.

Я уже говорил, что мы продолжаем обсуждать с ФИФА и УЕФА вопрос о возвращении наших сборных на официальные соревнования.

Возможно, в течение этого года решение будет принято», – сказал Дюков.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
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