Дюков сказал, возможно ли попадание России на ЧМ-2026 вне отбора

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о wild card на ЧМ-2026 для сборной России.

Wild card – особое приглашение на соревнование в обход стандартных требований.

Следующий чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

Россия отстранена от международных турниров более 3 лет.

«Теоретически возможно. Практически будет сложно это реализовать. Но давайте будем смотреть.

Я уже говорил, что мы продолжаем обсуждать с ФИФА и УЕФА вопрос о возвращении наших сборных на официальные соревнования.

Возможно, в течение этого года решение будет принято», – сказал Дюков.