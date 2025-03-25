Дюков оценил вердикт ЭСК РФС по матчу «Спартак» – «Зенит»

Президент РФС Александр Дюков дал комментарий по поводу споров вокруг победного гола «Спартака» в ворота «Зенита» (2:1).

Игру судил Сергей Иванов.

Автор дубля Кристофер Мартинс, возможно, находился в офсайде, забивая на 90-й минуте.

Члены ЭСК решили, что положения вне игры не было. «Зенит» не согласен.

– Что касается момента со вторым голом в ворота «Зенита», то это достаточно сложный момент, пограничный и динамичный. Я смотрел игру на стадионе, и когда увидел повтор, лично у меня сложилось впечатление, что гол был забит из офсайда.

Но что касается решения судейской бригады, то оно было основано на линиях, которые начертила офсайдная система. Наша система VAR сертифицирована ФИФА, мы как РФС не проверяли ее математические алгоритмы, это делала ФИФА в рамках сертификации.

Если же говорить об ЭСК РФС, то комиссия лишь подтвердила решение, принятое на основании этой системы. Если же говорить о том, можем ли мы сделать эту систему более точной, то, наверное, да, это возможно.

Но для этого нужны дополнительные специальные камеры слоумо. Мы обсуждали расстановку таких камер с лигой, с клубами. Но пока остановились на обсуждении, потому что установка таких камер требует дополнительных расходов на оборудование.

Второй нюанс – это также потребует дополнительных каналов для передачи сигнала, что также означает дополнительные расходы.

– Учитывались ли материалы «Зенита» при решении ЭСК?

– Знаю, что есть видео, которое они предоставляли. В данном случае, ЭСК действует достаточно формально.

Есть система определения офсайда, которая используется при обозначении линий на поле. Это и легло в основании решений, которые были приняты.