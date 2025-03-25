Названы трансферные цели «Атлетико»

«Атлетико» рассматривает возможность подписания защитника Альваро Каррераса из «Бенфики» и форварда Виктора Дьекереша из «Спортинга». В клубе считают сделку по футболисту сборной Швеции сложной, но не невозможной. Несколько запросов по нему испанский клуб уже делал.
Сообщается, что мадридцы будут искать двух центральных защитников и одного левого, двух полузащитников и одного или двух нападающих – в зависимости от того, кто покинет команду.
- 22-летний Каррерас провел 41 матч за «Бенфику» в этом сезоне, забил 3 гола, отдал 5 передач.
- 26-летний Дьекереш сыграл в 41 встрече за «Спортинг» в текущем сезоне, забил 40 голов, сделал 10 ассистов.
Источник: ElDesmarque