Названы трансферные цели «Атлетико»

«Атлетико» рассматривает возможность подписания защитника Альваро Каррераса из «Бенфики» и форварда Виктора Дьекереша из «Спортинга». В клубе считают сделку по футболисту сборной Швеции сложной, но не невозможной. Несколько запросов по нему испанский клуб уже делал.

Сообщается, что мадридцы будут искать двух центральных защитников и одного левого, двух полузащитников и одного или двух нападающих – в зависимости от того, кто покинет команду.