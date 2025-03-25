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  • Семин сказал, способна ли сборная России побороться за выход на ЧМ

Семин сказал, способна ли сборная России побороться за выход на ЧМ

Сегодня, 08:39

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сeмин прокомментировал возможное возвращение национальной команды на международную арену.

– Сейчас президент ФИФА Джанни Инфантино запустил процесс по возможному возвращению сборной России на международную арену. Как вы смотрите на возможность игры сборной, но только на нейтральном поле?

– Самое главное – принимать участие. Как смотрю? Федерация решит, наверное. Они контролировали весь этот период. Все эти сложности. Думаю, что международные матчи не за горами. Этот вопрос решится положительно.

– Можете сказать, способна сегодняшняя сборная бороться за выход на чемпионат мира по своему уровню?

На сегодняшний момент нет стабильности состава. Поэтому, наверное, трудно что-то говорить.

– Вы верите, что уже сейчас сборную России могут включить в отборочный цикл на ЧМ-2026?

– Я же сказал, что верю в разумные решения. Весь период дисквалификации наша федерация и наш футбол достойно выдержали. Я верю в то, что это произойдет.

  • Отбор на ЧМ-2026 в Европе стартовал в этом месяце.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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Источник: «Спорт день за днём»
Товарищеские матчи. Сборные Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Семин Юрий
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