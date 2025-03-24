У молодежной сборной России возникли проблемы с возвращением из Колумбии

У молодежной сборной России возникли накладки при возвращении из Колумбии.

«Вылетаем домой из Колумбии, но, видимо, в усеченном составе.

Делов в том, что из Кали в Боготу сборная летела на двух разных рейсах. В итоге один из них задержали и все игроки кроме Никиты Салтыкова рискуют опоздать на рейс в Стамбул.

Есть вариант, подсесть к нам в самолет во время технической остановки в Панаме, но, я думаю, это не очень реально», – написал журналист Максим Алланазаров.