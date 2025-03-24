Черчесов высказался о тренерском имидже

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Леониду Слуцкому ответил на вопрос о формировании имиджа тренера.

– Насколько важно для тренера общение с прессой, создание собственного образа, имиджа? Нужно ли вообще об этом думать? Как с этим быть?

– Ну, я не знаю, все-таки мы же не в юбке, а в штанах ходим, в брюках. И поэтому как-то надо это делать. Понятно, определенные вещи ты не должен себе позволять какие-то.

В конце концов, ты не Станислав Черчесов лично. Вот я сейчас, кстати, Станислав Черчесов.

А если бы я тренировал команду любую, я бы был Станиславом Черчесовым, главным тренером. Я уже как-то по-другому [бы вел себя], потому что я представляю условный Казахстан, сборную, или «Легию», или там Будапешт и так далее.

Сейчас я Станислав Черчесов сам по себе. Другое дело, что вы абсолютно правы в современном мире, когда образ надо продавать, согласитесь, да?

– Но, скажем так, ты даже хочешь этого или не хочешь, но твой образ продается независимо от твоего желания.

– Поэтому на это надо обращать внимание. Опять же, тренер – это не только поле, тренировка, еще что-то. Ну, мы же общаемся и с коллегами, масштаба абсолютно, как говорится, другого.

И поэтому ты у них тоже спрашиваешь, как, что, потому что если ты как тренер хочешь расти, ну, посмотреть, как Йоахим Лев составлял тренировки. Я за ним записывал, да, ну, я же не стану Йоахимом Левом, да?

Английский выучить, немецкий выучить – это тоже образ поменять определенный, потому что это для работы надо, а не для меня. Вот представляешь клуб, ну, ты же должен представлять клуб, чтобы ему не вредить, да?

Ты же не себя представляешь, а клуб. Поэтому и встречался кое с кем, общался с психологами, еще что-то, чтобы, ну, как-то подсказали, потому что они тебя со стороны видят.