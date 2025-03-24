Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Черчесов высказался о тренерском имидже

Сегодня, 14:53

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Леониду Слуцкому ответил на вопрос о формировании имиджа тренера.

– Насколько важно для тренера общение с прессой, создание собственного образа, имиджа? Нужно ли вообще об этом думать? Как с этим быть?

– Ну, я не знаю, все-таки мы же не в юбке, а в штанах ходим, в брюках. И поэтому как-то надо это делать. Понятно, определенные вещи ты не должен себе позволять какие-то.

В конце концов, ты не Станислав Черчесов лично. Вот я сейчас, кстати, Станислав Черчесов.

А если бы я тренировал команду любую, я бы был Станиславом Черчесовым, главным тренером. Я уже как-то по-другому [бы вел себя], потому что я представляю условный Казахстан, сборную, или «Легию», или там Будапешт и так далее.

Сейчас я Станислав Черчесов сам по себе. Другое дело, что вы абсолютно правы в современном мире, когда образ надо продавать, согласитесь, да?

– Но, скажем так, ты даже хочешь этого или не хочешь, но твой образ продается независимо от твоего желания.

– Поэтому на это надо обращать внимание. Опять же, тренер – это не только поле, тренировка, еще что-то. Ну, мы же общаемся и с коллегами, масштаба абсолютно, как говорится, другого.

И поэтому ты у них тоже спрашиваешь, как, что, потому что если ты как тренер хочешь расти, ну, посмотреть, как Йоахим Лев составлял тренировки. Я за ним записывал, да, ну, я же не стану Йоахимом Левом, да?

Английский выучить, немецкий выучить – это тоже образ поменять определенный, потому что это для работы надо, а не для меня. Вот представляешь клуб, ну, ты же должен представлять клуб, чтобы ему не вредить, да?

Ты же не себя представляешь, а клуб. Поэтому и встречался кое с кем, общался с психологами, еще что-то, чтобы, ну, как-то подсказали, потому что они тебя со стороны видят.

  • 61-летний Черчесов в январе покинул пост главного тренера сборной Казахстана.
  • По ходу тренерской карьеры он возглавлял 9 клубов: «Куфштайн», «Ваккер», «Спартак», «Жемчужину», «Терек», «Амкар», «Динамо», «Легию» и «Ференцварош».

Еще по теме:
Черчесов назвал игрока, способного побить рекорд Дзюбы 1
Отбор ЧМ-2026. Казахстан уступил Уэльсу (1:3) в 1-м матче без Черчесова 8
Кураньи охарактеризовал Черчесова
Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Черчесов Станислав
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Товарищеский матч. «Спартак» добился волевой победы над «Спартаком-2» (2:1)
16:05
3
Головин подешевел на Transfermarkt
15:43
4
Круговой прокомментировал оскорбительный жест Вендела в игре с «Факелом»
15:03
1
Мостовой – о Дзюбе в сборной России: «Что приехал, что уехал – мне все равно»
14:27
Глушенков рассказал, как Дзюба перепутал его с Глушаковым
13:55
1
Глушенков сказал, что нужно сделать Соболеву для 20 голевых действий за «Зенит»
13:11
4
Смолов оценил вариант ухода в Медиалигу
12:59
1
Глушенков объяснил, почему не получал удовольствие от игры за «Зенит» в этом году
12:19
2
ФотоЯмаль приспустил шорты после гола Нидерландам и ответил на критику ван дер Варта
11:45
2
Осипенко высказался об уходе Карпина из «Ростова»
11:30
1
Все новости
Все новости
Ларин определил виновного в потере Зиньковским места в основе «Спартака»
16:29
Сафонов раскрыл, чем занимается во Франции во время паузы на сборные
16:21
В Тольятти появится мурал в честь Дзюбы
16:15
Черчесов высказался о тренерском имидже
14:53
Стало известно, когда хавбек «Зенита» вернется на поле после перелома
14:45
Мамаев рассказал о ходе обучения на тренера: «Понимаю, насколько это тяжелая работа»
14:11
Защитник «Зенита» Чистяков не готов к переходу в Первую лигу
13:45
Названы самые популярные в России клубы по версии «Кинопоиска»
13:35
4
Гендиректор «Пари НН» назвал условия, при которых Гончаренко останется главным тренером
13:24
Глушенков сказал, что нужно сделать Соболеву для 20 голевых действий за «Зенит»
13:11
4
Смолов оценил вариант ухода в Медиалигу
12:59
1
Гендиректор «Пари НН» объяснил роль Романцева в клубе
12:46
1
«Зенит» может летом продать защитника в Европу
12:32
1
Глушенков объяснил, почему не получал удовольствие от игры за «Зенит» в этом году
12:19
2
Глушенков заявил, что впервые получил кайф от футбола в этом году в матче с Гренадой
12:02
5
Осипенко высказался об уходе Карпина из «Ростова»
11:30
1
Канчельскис оценил шансы «Локомотива» в чемпионской гонке
11:24
Козлов объяснил, почему не жалеет об уходе из «Зенита»
10:56
7
Глушенков сказал, что нужно сделать «Зениту» для борьбы за чемпионство
10:25
6
Экс-президент «Локомотива» высказался о будущем Соболева в «Зените»
09:53
19
Канчельскис назвал клуб РПЛ, который его разочаровал
09:20
1
Ахметов – о разгроме БАТЭ «Зенитом»: «Если и в чемпионате продолжим так же, с нами трудно будет справиться»
08:26
6
Экс-гендиректор «Крыльев Советов» объяснил, почему клуб не подписал Дзюбу
00:15
Семшов назвал лучшего игрока в истории «Зенита»
Вчера, 23:40
Мусаев назвал футболиста «Амкала» с потенциалом заиграть в РПЛ
Вчера, 22:51
1
Карпин ответил о будущем Дугласа Сантоса в сборной России
Вчера, 21:48
3
Замбиец из украинского клуба объяснил отказ играть с Россией
Вчера, 21:38
12
Защитник «Краснодара» близок к возвращению после травмы
Вчера, 20:44
1
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 